Зачем все это вообще нужно если можно записать прошивку на диск и перешить ?

Собственно конечно можно-но:прошиться с диска можно неудачно и исправить ситуацию тем же методом уже не выдет,да и болванки под рукой может небыть))))))) .

Сразу оговорюсь что все вышеописанное ведет к потери гарантии если в СЦ обнаружат что вы это делали, да и есть шанс чтонибудь испортить при несоблюдении всех мер и правил. Тем же кто уже твердо решил что поход в сервис по каким либо причинам(для меня эта причина - радиолюбительство + сделать это надо было в дни когда сц неработал и пришлось бы ждать) - дочитайте статью доконца чтоб свести риск к минимуму,а в целом-повторить может каждый-если сделает все аккуратно и правильно(впрочем как и все что написанно на сайте статья рассчитана на начинающих).

Собственно для начала нужно выяснить работает программа с вашим аппаратом. Можно глянуть в интернете а можно заглянуть под крышку. Если под крышкой видим на основной плате процессор MT1389(обведен кружком) - то можно пробовать.

После этого нам потребуеться дата-кабель и компьютер с COM портом. Дата-кабель можно собрать по любой из приведенных ниже схем.

Кабель представляет из себя преобразователь уровней напряжений. Первая схема на двух транзисторах, вторая на специальной микросхеме(используют в дата-кабелях телефонов),есть третий вариант - собирать вообще ничего не надо если вы можете достать кабель от стареньких сименсов для COM порта.У меня был такой кабель с разьемом по типу сименс С35. В нем маркировка соответствует: ораньжевый RXD,красный TXD, черный GND. Но перед использованием нелишне проверить, кроме того если это кабель нужен вам целым то немешает и достать разьем от самого сименса чтоб не резать его. На последней картинке приведена нуммерация и сигналы этого типа разьемов сименс.

После того как кабель собран нам нужно подключить его к ДВД. Для этого(кабель к компьютеру не подключаем!!!!). Выключаем двд,разбираем его и на плате процессора ищем место под сервисный разьем. Рядом с ним же указанны его выводы: GND,TXD,RXD и 3.3v. Выглядит примерно так(обведено красным):

Аккуратно подпаиваемся к его контактам (в случае с кабелем от телефона +3,3V с платы проигрывателя я неиспользовал). Соблюдаем все нормы(корпус паяльника и двд я соединял,и паял низковольтным паяльником,хотя думаю другой с жалом для такой пайки будет не так то просто достать). После нам потребуеться прогрмма MTK tool,я использовал версию MTKTool_v2.42.R,ввиду того что другие шить отказались.После скачки распакуйте её куданибудь. Теперь подключаем проигрыватель к ПК. Тут есть одно но. я бы советовал вначале надежно соединить корпуса(земли) проигрывателя и ПК, так как иначе в момент покдлючения к COM порту включенного ПК вы рискуете повредить цепи TXD и RXD процессора DVD и такой способ прошивки вам уже точно не поможет. после того как все подключенно можно включить DVD розетку и открыть программу MTK tool.